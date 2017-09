V Mariboru razstavljajo spomine na Vlak bratstva in enotnosti

Maribor, 21. septembra - Na Trgu Leona Štuklja v Mariboru bodo danes postavili na ogled razstavo spominov na Vlak bratstva in enotnosti, s čimer želijo v mestu obeležiti spomin na prijateljstvo med izgnanimi Slovenci in srbskimi gostitelji, porojeno v letih druge svetovne vojne. Letos mineva 55 let, odkar je prvi takšen vlak odpeljal iz Maribora.