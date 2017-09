V Zagrebu pretepli trenerja Dinama

Zagreb, 21. septembra - Okoli hrvaškega nogometnega kluba Dinama iz Zagreba se dogajajo čudne stvari. Potem ko so pred časom streljali la alfo in omego kluba Zdravka Mamića in ga ranili v nogo, so neznanci v sredo zvečer grdo pretepli še trenerja kluba Maria Cvitanovića, ki so ga morali zaradi poškodb odpeljati v bolnišnico.