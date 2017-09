Tillerson brez izjav glede odločitve Trumpa o Iranu

New York, 21. septembra - Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo novinarjem dejal, da se je odločil, kako bo pristopil do jedrskega sporazuma svetovnih sil z Iranom, vendar je ta odločitev presenetila tudi njegovega državnega sekretarja Rexa Tillersona, ki na srečanju podpisnikov sporazuma v New Yorku ni povedal ničesar določenega.