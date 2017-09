Japonski premier podprl Trumpovo politiko do Severne Koreje

New York, 21. septembra - Japonski premier Shinzo Abe je v Generalni skupščini Združenih narodov v sredo dejal, da je minil čas za dialog s Severno Korejo in v slogu ameriškega predsednika Donalda Trumpa Pjongjang opozoril, da so na mizi vse opcije. Severna Koreja se je medtem odzvala na Trumpove grožnje in jih označila kot "pasji lajež".