Primorske novice: Vlečni konj (21. 9.)

Koper, 20. septembra - Lipica je zaradi številnih zamenjav direktorjev in resornih ministrov že dve desetletij zbegana, konjeniške prireditve pa so poleg reje konj in predstav dresurnega jahanja tisti vlečni konji, na katere bi morali staviti vsi jahači v lipiškem glavnem sedlu in v ministrstvu, ki mu je Lipica podrejena, piše Marica Uršič Zupan v Primorskih novicah.