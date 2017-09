Ministrstvo, UKC in zbornica za uresničitev priporočil glede otroške srčne kirurgije

Ljubljana, 20. septembra - Predstavniki ministrstva za zdravje, UKC Ljubljana in zdravniške zbornice, ki so se danes sestali na sestanku o uresničevanju priporočil mednarodnega nadzora nad otroško srčno kirurgijo v UKC, so se zavezali k sodelovanju do uresničitve vseh priporočil. Glede na ugotovitve nadzora je bila varnost bolnikov med letoma 2007 in 2014 ogrožena.