Začenja se prodaja enotnih subvencioniranih vozovnic za študente

Ljubljana, 21. septembra - Za študente se danes začenja prodaja enotnih subvencioniranih vozovnic integriranega javnega potniškega prometa (IJPP), s katerimi je študentom, dijakom in udeležencem izobraževanja odraslih omogočen dostopnejši javni prevoz do šole. Vlogo je mogoče oddati z digitalnim potrdilom na portalu eUprava, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo.