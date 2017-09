Pahor bo DZ predlagal vse tri kandidate za člane Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu

Ljubljana, 20. septembra - Predsednik republike Borut Pahor bo državnemu zboru predlagal vse tri kandidate za člane Stalnega arbitražnega sodišča s sedežem v Haagu - Mišo Zgonec - Rožej, Sebastjana Zbičajnika in Jurija Toplaka. To so po današnjih posvetih Pahorja z vsemi vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti sporočili iz predsednikovega urada.