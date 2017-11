Podjetje SIJ Ravne Systems z rastjo proizvodnje in števila zaposlenih

Ravne na Koroškem, 11. novembra - Tretje največje podjetje v Skupini SIJ, družba SIJ Ravne Systems, ki je nastala v začetku lanskega leta z združitvijo treh podjetij, s sinergijami in optimizacijo poslovanja beleži rast proizvodnje in prihodkov ter tudi števila zaposlenih. Ob združitvi treh podjetij je zaposlovala 522 delavcev, do konca leta 2017 jih bo v družbi skupno okoli 545.