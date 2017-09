Olovcu in Kovaču za FB umor po več kot 20 let zapora

Novo mesto, 20. septembra - Okrožno sodišče v Krškem je danes Aleša Olovca in Martina Kovača spoznalo za kriva umora na grozljiv način in neupravičeno slikovno snemanje v primeru, znanem kot Facebook umor. Olovec je dobil enotno kazen 21 let in 11 mesecev zapora, Kovač pa 20 let in 11 mesecev. Poleg tega se obema pripor podaljša do nastopa kazni.