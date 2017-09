Adria Ankaran lani z več kot 300.000 evrov čistega dobička

Ankaran, 20. septembra - Adria Ankaran je lani ustvarila 5,1 milijona evrov prihodkov in dobrih 327.000 evrov čistega dobička. Ob povečanju nočitev in prihodkov v prvih osmih mesecih letos pa si vodstvo družbe v letošnjem letu obeta okoli 5,5 milijona evrov prihodkov in 350.000 evrov dobička. Te številke bodo omogočile tudi nove investicije.