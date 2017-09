Država v povečanje izdaje 10- in 24-letnih obveznic

Ljubljana, 20. septembra - Državna zakladnica je bankam Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International in JP Morgan podelila mandat za organizacijo dodatne izdaje 10- in 24-letnih obveznic, so sporočili z ministrstva za finance. Kot poročajo spletne Finance, ki se sklicujejo na Bloomberg, naj bi jih v obeh primerih dodatno izdala za 200 milijonov evrov.