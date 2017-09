Po mnenju analitikov se bo predsedniška kampanja vrtela okoli Pahorjevih (ne)uspehov

pripravila Maja Oprešnik

Ljubljana, 21. septembra - Aktualni predsednik Borut Pahor bo imel po mnenju analitikov Andraža Zorka in Alema Maksutija osrednjo vlogo v kampanji pred predsedniškimi volitvami. Njegovi (ne)uspehi in očitki, da se ne opredeli do pomembnih vprašanj, bodo namreč ključna tema kampanje. Posledično bo kampanja vsebinska in bo prinesla opredeljevanje do aktualnih tem, menita.