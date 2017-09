Slovenija ne bo pristopila k pogodbi o prepovedi jedrskega orožja ZN

New York, 20. septembra - V času splošne razprave svetovnih voditeljev ob začetku 72. zasedanja Generalne skupščine ZN so na sedežu ZN v New Yorku pripravljene za podpis tudi številne mednarodne pogodbe. Med njimi je tudi julija sprejeta pogodba o prepovedi jedrskega orožja, ki pa je Slovenija, kot je v torek povedal premier Miro Cerar, ne bo podpisala.