Primorske novice: Bavčarjev dan D (20. 9.)

Koper, 19. septembra - Po ponedeljkovem večeru se na videz zdi, da se je Igor Bavčar pridružil navadnim smrtnikom, ki morajo po pravnomočni sodbi prestopiti zaporniški prag. Bavčarjev odhod v zapor simbolično zaključuje obdobje podivjane in politično podprte tajkunizacije, obdobje, ko so se mnogi obnašali, kot da so nedotakljivi, piše Sijan Pretnar v Primorskih novicah.