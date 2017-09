Krka bi lahko do jutra poplavila najnižji del kostanjeviškega otoka

Kostanjevica na Krki, 19. septembra - Krka, katere gladina zaradi zadnjega obilnejšega deževja v spodnjem toku narašča do pet centimetrov na uro, bi lahko do jutra dosegla najnižje območje mestnega otoka v Kostanjevici na Krki. Po ocenah tamkajšnje civilne zaščite naj bi naraščala še do sredinega poldneva in dosegla pragove prvih hiš. Razlila naj bi se po severnem delu otoka.