Na kongresu Unesca za odpravo težav pri prosto dostopnih izobraževalnih virih

Ljubljana, 19. septembra - Na tridnevnem kongresu Unesca o prosto dostopnih izobraževalnih virih, ki se je v Ljubljani začel v ponedeljek, so predstavniki učiteljev, študentov in posameznih ustanov poudarili velik pomen tovrstnih virov. Hkrati so izpostavili težave, zaradi katerih še niso dovolj izkoriščeni, in pozvali k njihovi odpravi.