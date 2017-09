Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (19. 9.)

Ljubljana, 19. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o nasprotovanju slovenskega predsednika Boruta Pahorja pogovorom o bilateralnem reševanju mejnega vprašanja med Hrvaško in Slovenijo in tem, da je Igor Bavčar začel prestajati zaporno kazen. Poročale so tudi o odlikovanju, ki ga Pahor namerava podeliti slovenski reprezentanci.