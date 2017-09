Tomčeva vidi pozitivne rezultate Pobude za zaposlovanje mladih

Ljubljana, 19. septembra - Pobuda za zaposlovanje mladih, eden glavnih finančnih virov EU v podporo izvajanju Jamstva za mlade, prinaša številne pozitivne rezultate, zato jo je smiselno nadaljevati. Vendar pa so potrebni določeni popravki in izboljšave, da bo ves denar dejansko prišel do mladih, je poudarila evropska poslanka Romana Tomc.