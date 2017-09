V razpravi opozorili na prihajajoče izzive na ekonomskem in socialnem področju

Ljubljana, 19. septembra - Slovenija je kljub trenutno zelo uspešnim gospodarskim rezultatom pred resnimi izzivi, med katerimi prevladujejo demografski, so poudarili na razpravi o trajnostni rasti in socialni vključenosti v Sloveniji. Strinjali so se, da vprašanja staranja prebivalstva ne bo mogoče rešiti znotraj obstoječih okvirjev, prav tako ne samo s pokojninsko reformo.