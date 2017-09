V Poljanah obljubljajo nadaljnjo skrb za dediščino na Visokem

Poljane nad Škofjo Loko, 19. septembra - Po razglasitvi ambienta Visoške in Debeljakove domačije na Visokem pri Poljanah za kulturni spomenik državnega pomena na Občini Gorenja vas - Poljane obljubljajo, da se bodo v prihodnje še bolje potrudili, da se to območje in Poljanska dolina povzpneta med najbolj prepoznavne kulturne in turistične znamenitosti Slovenije.