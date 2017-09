Guterres in Lajčak opozorila na pereče svetovne probleme

New York, 19. septembra - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres ter predsednik Generalne skupščine ZN Miroslav Lajčak sta ob otvoritvi splošne razprave svetovnih voditeljev na začetku 72. zasedanja Generalne skupščine ZN izpostavila pereče svetovne probleme in pozvala k njihovemu reševanju. Za njima so nastopili svetovni voditelji.