Vreme: Dež bo od zahoda počasi slabel

Ljubljana, 19. septembra - Ponoči bo sprva še oblačno in deževno, v drugi polovici noči pa bo dež od zahoda počasi slabel. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem okoli 12 stopinj, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.