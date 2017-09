V Narodni galeriji predstavitev opusa Helene Vurnik

Ljubljana, 20. septembra - V Narodni galeriji bodo drevi odprli razstavo o življenju in delu Helene Kottler Vurnik. Slikarka in oblikovalka je pomembno zaznamovala umetnostno produkcijo na Slovenskem. Pustila je jasno sled v ilustraciji, knjižni opremi in grafiki. Sooblikovala je sakralno umetnost in umetno obrt, ki jo je po kakovosti v 20. stoletju presegel le Stane Kregar.