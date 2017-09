Noveli zakona o zdravstveni dejavnosti zelena luč poslancev

Ljubljana, 19. septembra - Poslanci so z 48 glasovi za in 15 proti dali zeleno luč sprejetju novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Novela opredeljuje način podeljevanja koncesij v zdravstvu, določa konkurenčno prepoved in na novo uvaja nosilca zdravstvene dejavnosti. Prav tako se opredeljuje področje nadzorov v zdravstvu in oglaševanje zdravstvenih storitev.