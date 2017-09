Slikarska razstava Bojana Bense v Galeriji AS

Ljubljana, 20. septembra - V Galeriji AS bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo akademskega slikarja Bojana Bense z naslovom Obisk neme živali. Razstavljenih bo 11 del, nastalih od leta 2009 do danes, ki predstavljajo avtorjevo zelo osebno slikarsko izpoved. Postavitev bo na ogled do 30. novembra.