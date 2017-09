Zgodbe iz knjige Modrost za razcvet življenja spodbuda, kako živeti svoje sanje

Ljubljana, 19. septembra - Svetovalka za javne finance in trenerka programa Thinking Into Results Lucija Smolnik je danes predstavila svojo knjigo Modrosti za razcvet življenja, v kateri so zbrane zgodbe uspešnih žensk o tem, kako živeti svoje sanje. Po besedah avtorice so te zgodbe pripovedi o rasti, o vzponih in padcih ter o predanosti sebi, svojim ciljem in življenju.