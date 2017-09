Bayern vsaj do novega leta brez Neuerja

München, 19. septembra - Vratar Bayern Münchna in nemške reprezentance Manuel Neuer je že sklenil jesenski del sezone. Kot so danes sporočili iz bavarskega nogometnega kluba, ima Neuer tako poškodovano levo nogo, da je moral v Tübingen na operacijo, med katero so mu v nogo dali celo manjšo ploščico in okrevanje bo trajalo vse do novega leta, poroča tiskovna agencija dpa.