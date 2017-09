Ustavno sodišče: Edini možni dialog med vrhovnim in ustavnim sodiščem je preko odločitev in odločb obeh sodišč

Ljubljana, 19. septembra - Ustavno sodišče je obravnavalo pred kratkim objavljeno poročilo vrhovnega sodišča o odločbah ustavnega sodišča, s katerimi so bile razveljavljene odločbe vrhovnega sodišča. Kot so sporočili z ustavnega sodišča, so "trdno prepričani", da je edina možna pot dialoga med vrhovnim in ustavnim sodiščem preko odločitev in odločb enega in drugega.