Celjski nogometaši zaradi deževja ostali brez tekme pri Dravi

Ljubljana, 19. septembra - Celjski nogometaši in ekipa Drave bi morali danes na Ptuju odigrati tekmo osmine finala pokalnega tekmovanja. Vendar pa je obračun zaradi poplavljenega igrišča prestavljen na sredo ob 13. uri. Obilno deževje že povzroča nekaj preglavic po vsej državi, zaradi nevšečnosti in razmočenega igrišča so tako brez tekme ostali nogometaši omenjenih ekip.