V Kamniku in Mariboru bodo podeljevali priznanja generala Maistra

Maribor, 19. septembra - Na pobudo Zveze društev general Maister bodo letos ponovno začeli podeljevati spominska priznanja generala Rudolfa Maistra. V skladu z dogovorom med županoma se bodo ta podeljevala izmenično v Kamniku in Mariboru, s čimer so tudi simbolično povezali rojstni kraj in kraj delovanja tega borca za severno mejo.