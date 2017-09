V DeSUS zadovoljni z dodatnimi pojasnili ministrstva o drugem tiru

Ljubljana, 19. septembra - V DeSUS so po besedah Franca Jurše zadovoljni s sestankom z infrastrukturnim ministrom Petrom Gašperšičem in državnim sekretarjem Juretom Lebnom, na katerem so zaprli še nekaj odprtih vprašanj, ki so jih imeli v stranki glede drugega tira. Jurša je dejal, da bodo zdaj lahko brez pomislekov članom priporočali, da na referendumu zakon podprejo.