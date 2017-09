Na Tolminskem policisti našli in zasegli nasad prepovedane droge

Tolmin/Nova Gorica, 19. septembra - Policisti so v četrtek ob stanovanjski hiši v enem od naselij na Tolminskem odkrili in zasegli nasad 48 rastlin konoplje. O tem so obvestili okrožno državno tožilstvo in odvzeli prostost ter odredili pridržanje 50-letnemu moškemu. Na podlagi odredbe okrožnega sodišča so pri osumljencu opravili tudi hišno preiskavo in zasegli več sto vejic konoplje.