Tokio, 19. septembra - Slovenska teniška igralka Andreja Klepač se je v paru s Španko Mario Jose Martinez-Sanchez prebila v 2. krog teniškega turnirja v Tokiu. V uvodnem nastopu sta Japonka in Slovenka po slabi uri igre gladko s 6:0 in 6:3 premagali japonsko-kitajsko navezo Shuko Aoyama in Zhaoxuan Yang.