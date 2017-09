V Novem mestu razstava Uglašeno žarenje rožnega sveta Vide Slivniker

Novo mesto, 19. septembra - V Galeriji Krka v Novem mestu bodo drevi ob 19. uri odprli slikarsko razstavo Uglašeno žarenje rožnega sveta Vide Slivniker. Akademska slikarka je svoje ustvarjanje zgradila na dediščini domače tradicije z barvo in s svetlobo ter z izostreno izrabo lazur in barvnih odtenkov. Razstava bo na ogled do 17. oktobra.