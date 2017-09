Generalni sekretar ZN napovedal izkoreninjenje spolnih zlorab

New York, 19. septembra - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v ponedeljek na sedežu ZN, dan pred začetkom splošne razprave na 72. Generalni skupščini pripravil srečanje na visoki ravni proti spolnim zlorabam in izkoriščanju, kar je označil za problem, ki je okužil celotne ZN in ne le mirovne operacije. Napovedal je, da ga bo enkrat za vselej izkoreninil.