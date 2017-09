Newyorške borze v zelenem, Dow Jones in S&P 500 z novim rekordi

New York, 18. septembra - Newyorške borze so dan sklenile v zelenem. Indeksa Dow Jones in S&P 500 oblikovala pri rekordnih vrednostih. Borzni analitiki ocenjujejo, da so k temu pripomogle višje vrednosti delnic bančnega in finančnega sektorja, investitorji pa so sicer v pričakovanju odločanja o morebitni spremembi monetarne politike centralni banki Federal Reserve (Fed).