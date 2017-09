Slovenija bo še drugič gostila EP invalidov v namiznem tenisu

Ljubljana, 19. septembra - Dvorana Tri lilije bo od 26. septembra do 5. oktobra prizorišče evropskega prvenstva invalidov, najboljših igralk in igralcev namiznega tenisa. To bo že drugič, da Slovenija gosti najboljše igralke in igralce Evrope. Pred desetimi leti, leta 2007, so bili vsi najboljši zbrani v Kranjski Gori, letos pa bo gostitelj turnirja EPINT2017 Laško.