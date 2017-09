Trump napoveduje mirovni dogovor med Izraelom in Palestinci

New York, 18. septembra - Ameriški predsednik Donald Trump je pred srečanjem z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem v New Yorku danes menil, da bo mir med Izraelom in Palestinci fantastičen dosežek, za katerega imajo veliko možnosti in trdo delajo na tem. Netanjahu je bil bolj zadržan in dodal, da bosta govorila tudi o "grozljivem" jedrskem sporazumu z Iranom.