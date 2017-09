Trump in Xi za okrepitev pritiska na Severno Korejo, Pjongjang grozi

New York/Pjongjang, 18. septembra - Ameriški predsednik Donald Trump in njegov kitajski kolega Xi Jinping sta se po telefonu dogovorila za "največjo možno okrepitev pritiska na Severno Korejo", so danes sporočili iz Bele hiše. V Pjongjangu so v odzivu opozorili, da bodo strožje mednarodne sankcije le spodbudile Severno Korejo k pospešitvi jedrskega programa.