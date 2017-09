Odvetnika ameriškega predsednika neprevidno o preiskavi ruske afere

Washington, 18. septembra - Odvetnika ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Ty Cobb ter Don McGahnast, sta razpravljala o poteku preiskave posebnega tožilca Roberta Muellerja in nesoglasij med pravniki okrog predsednika, kar je slišal tudi novinar ameriškega New York Timesa in v zadrego obeh odvetnikov to tudi objavil.