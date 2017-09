Prvi dan septembrske seje DZ med drugim o migracijah in dovoljenjih za prebivanje

Ljubljana, 18. septembra - Ministrice in ministri so danes na prvi dan septembrskega zasedanja DZ odgovarjali na poslanska vprašanja z najrazličnejših področij, med drugim s področja migracij in dovoljenj za prebivanje. Premier Miro Cerar bo na poslanska vprašanja odgovarjal prihodnji teden, 26. septembra, ko bo DZ sklenil tokratno sejo.