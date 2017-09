Pariz, 20. septembra - Dnevnik Ane Frank bo izšel kot risoroman, za katerega sta moči združila režiser in scenarist Ari Folman ter ilustrator David Polonsky. Risoroman, ki bo izšel v 50 državah, bo oktobra izšel v nizozemščini, nemščini, francoščini in španščini, angleška različica bo izšla spomladi. Folman in Polonsky pa načrtujeta tudi animirani film.