Začenja se je mednarodni teden gluhih, vrhunec dogajanja v soboto

Ljubljana, 18. septembra - Zveza društev gluhih in naglušnih vsako leto v septembru skupaj s 13 društvi organizira različne aktivnosti za ozaveščanje o življenju in delu gluhih, naglušnih, gluhoslepih in oseb s polževim vsadkom. V soboto bodo praznovali mednarodni dan gluhih, že danes pa se pod geslom Polna vključenost z znakovnim jezikom začenja mednarodni teden gluhih.