V Ljubljani o poslovnih priložnosti v Latinski Ameriki

Ljubljana, 18. septembra - Na Gospodarski zbornici Slovenije je danes potekal prvi poslovni forum Dan Latinske Amerike, v okviru katerega so predstavili priložnosti in izzive pri poslovanju v posameznih državah Latinske Amerike. Gospodarska okolja ter priložnosti in izzive so predstavili predstavniki Brazilije, Čila, Ekvadorja, Kolumbije, Kube, Peruja in Urugvaja.