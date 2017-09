Eifflov stolp bo dobil ogrado

Pariz, 18. septembra - V Parizu so danes začeli pripravljalna dela za postavitev steklene stene in ograje okoli Eifflovega stolpa. S stekleno steno in ograjo, ki bosta nadomestili sedanje začasne kovinske ograje, nameravajo glavno pariško znamenitost zaščititi pred terorističnimi napadi, kakršni Francijo pretresajo od leta 2015, poroča nemška tiskovna agencija dpa.