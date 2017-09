Preminila prva slovenska košarkarska reprezentantka nekdanje Jugoslavije

Ljubljana, 18. septembra - V 81.letu starosti je preminila Sonja Mrak Šporar, prva slovenska košarkarska reprezentantka nekdanje Jugoslavije. Od leta 1956 je za reprezentanco odigrala 60 tekem, nastopila je na evropskem prvenstvu v Pragi in Sofiji ter dvakrat na svetovnem prvenstvu v Rusiji in Peruju. Športno pot je začela leta 1954 v ekipi Olimpije in v njej igrala 18 let.