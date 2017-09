Košarkarjem za zlato tudi denarna nagrada MIZŠ

Istanbul, 18. septembra - Zlati slovenski košarkarji bodo za svoj dosežek na pravkar končanem evropskem prvenstvu v Istanbulu dobili tudi denarno nagrado ministrstva za šport. Kot so danes sporočili iz ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, so zvezi namenili 17.080 evrov nagrade, poleg tega pa še dodatnih 50.000 evrov na predlog ministrice Maje Makovec Brenčič.