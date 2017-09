Danski nogometaši ponudili del sredstev stavkajočim nogometašicam

Koebenhavn, 18. septembra - V zadnjih dneh je na Danskem kar nekaj prahu dvignila poteza nogometašic, aktualnih evropskih podprvakinj, ki so zaradi slabih plač zavrnile igranje na prijateljski tekmi z Nizozemsko. Zdaj so pomoč nogometašicam obljubili njihovi kolegi. Ti so se pripravljeni odpovedati delu svojega denarja, ki jim ga namenja tamkajšnja nogometna zveza (DBU).