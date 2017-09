Ciper z rekordno poletno turistično sezono

Nikozija, 24. septembra - Avgusta je Ciper obiskalo več kot pol milijona turistov, s čimer so na otoku zaokrožili rekordno poletno turistično sezono, so ta teden sporočile ciprske oblasti. Lani je Ciper v celem letu zabeležil 3,18 milijona prihodov turistov in iz tega naslova vknjižil 2,4 milijarde evrov prilivov. Letos se mu nasmiha še okoli osemodstotno rast.